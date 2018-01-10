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В России прогнозируется рост цен на новые авто на 17%

Сегодня, 12:37

Эксперты в ходе анализа выяснили, что цены на российском рынке новых автомобилей вырастут до 17%. Об этом сообщают журналисты специализированных изданий.

Причиной роста цен называют инфляцию и утилизационный сбор, размер которого увеличили с начала года. В настоящее время небольшие машиностроительные компании уже повысили ценники на свою продукцию на 3-5%. Но в дилерских центрах предсказывают повышение цен на 13-17%. Несколько автопроизводителей, работающих в РФ уже изменили прайс-листы. Некоторые компании объявили о подорожании своих машин в ноябре-декабре 2017 года, другие же объявили о повышение цен с нового года.

Эксперты по-разному оценили сложившееся положение: пока такие скачки цен достигли 3-5%, но в ближайшем будущем могут составить и 17%. Раньше сообщалось, что LADA Vesta подорожала от 15 000 до 36 000 рублей.


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