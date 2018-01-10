VistaNews.ru


Ferrari и Porsche готовятся получить конкурента от Hyundai

Сегодня, 10:39

Корейская компания Hyundai планирует разработать совершенно новый суперкар, который будет выпускаться под новым премиальным брендом Genesis и сможет соперничать с новинками от Porsche и Ferrari. Ожидается, что модель получит систему заднего привода, а также гибридный двигатель, имеющий сразу несколько электромоторов.

Главный Дизайнер компании Hyundai Люк Донкервольке и руководитель отдела разработок Янг У Чхоль во время общения с журналистами издания Wheels Magazine подтвердили информацию о том, что Hyundai готовится представить первый в своей истории суперкар, который сможет составить конкуренцию моделям от Ferrari и Porsche. Ожидается, что новинка получит шильдики основанного недавно премиального бренда Genesis.

Что касается технических характеристик, то новый суперкар от Genesis будет выполнен в формате заднеприводного двухдверного купе, базирующегося на специальной модульной платформе. Добиться высокой мощность позволит бензиновый мотор, который сочетается с несколькими электродвигателями.

Очевидно, что в разработке модели будет участвовать подразделение Hyundai N, которым руководит опытный инженер Альберт Бирман. Стоит напомнить, что ещё в апреле минувшего года руководитель Genesis Манфред Фитцджеральд исключал возможность создания суперкара.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.