Ferrari и Porsche готовятся получить конкурента от Hyundai

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Корейская компания Hyundai планирует разработать совершенно новый суперкар, который будет выпускаться под новым премиальным брендом Genesis и сможет соперничать с новинками от Porsche и Ferrari. Ожидается, что модель получит систему заднего привода, а также гибридный двигатель, имеющий сразу несколько электромоторов.

Главный Дизайнер компании Hyundai Люк Донкервольке и руководитель отдела разработок Янг У Чхоль во время общения с журналистами издания Wheels Magazine подтвердили информацию о том, что Hyundai готовится представить первый в своей истории суперкар, который сможет составить конкуренцию моделям от Ferrari и Porsche. Ожидается, что новинка получит шильдики основанного недавно премиального бренда Genesis.

Что касается технических характеристик, то новый суперкар от Genesis будет выполнен в формате заднеприводного двухдверного купе, базирующегося на специальной модульной платформе. Добиться высокой мощность позволит бензиновый мотор, который сочетается с несколькими электродвигателями.

Очевидно, что в разработке модели будет участвовать подразделение Hyundai N, которым руководит опытный инженер Альберт Бирман. Стоит напомнить, что ещё в апреле минувшего года руководитель Genesis Манфред Фитцджеральд исключал возможность создания суперкара.