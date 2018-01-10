VistaNews.ru


В 2017 году продажи Hyundai за рубежом сократились на 8,2%

Сегодня, 03:00

В 2017 году продажи марки Hyundai за рубежом просели на 8,2% в сравнении с результатами 2016 года. Данная информация озвучена пресс-центром южнокорейского автогиганта.

В сообщении производителя говорится, что спрос на автомобили Hyundai на внутреннем рынке в 2017 году вырос на 4,6%. Специалисты марки считают, что отрицательный тренд продаж Hyundai за рубежом обусловлен плохой реализацией продукции компании в Китае в минувшем году.

За прошлый год автомобили марки Hyundai разошлись по глобальному рынку тиражом 4,5 миллиона экземпляров. При этом в Южной Корее производитель реализовал 689 тысяч машин.

Самым популярным автомобилем Hyundai в минувшем году оказался Hyundai Elantra. Данная модель обрела на мировом рынке 668 тысяч покупателей. В роли самого востребованного кроссовера марки выступил Hyundai Tucson. Его глобальные продажи составили 645,3 тысячи экземпляров.

На данный момент компания Hyundai располагает восемью предприятиями по всему миру. В России завод марки работает в Санкт-Петербурге. Автомобили Hyundai входят в список бестселлеров в РФ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.