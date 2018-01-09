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В Санкт-Петербурге открылся пятый дилерский центр Suzuki

Вчера, 18:20

Представители российского офиса японской компании Suzuki открыли пятый по счёту дилерский центр бренда в Санкт-Петербурге. Отмечается, что новое представительство получило название «Атлант-М Балтика», а его суммарная площадь составляет 2 284 квадратных метра.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в Санкт-Петербурге открылся новый дилерский центр «Атлант-М Балтика», который стал пятым по счёту представительством компании Suzuki в Северной столице. Сообщается, что шоу-рум нового дилерского центра получил площадь в 250 квадратных метров, что способно разместить четыре автомобиля бренда.

Сервисная зона, которая заняла площадь в 1 600 квадратных метров, включает в себя слесарный, кузовной и малярный цехи, а три поста обслуживания смогут обеспечить пропускную способность до 20 автомобилей в день. Также на территории центра расположился большой склад запчастей и аксессуаров.

Представители российского офиса Suzuki отметили, что дилерский центр в Санкт-Петербурге оснащен самым современным оборудованием, среди которого стенд восстановления геометрии кузова, стенд замены масла в АКПП, эндоскоп, стенд регулировки углов установки колёс и многое другое. Кроме того, на территории автосалона размещается небольшое тюнинг-ателье, способное улучшить внешность салона и кузова японских моделей.


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