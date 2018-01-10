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Tesla Model 3 поступит в продажу в России в конце 2018 года

Сегодня, 00:00

Американские машиностроители продолжают производство нового электрокара Tesla Model 3, однако пока он распространяется по заказчикам в США. В России же автомобиль доступен к заказу, но у дилеров он появится в октябре-декабре нынешнего года, о чем проинформировали официальные лица Moscow Tesla Club.

На данный момент Moscow Tesla Club ведет прием заявок на модель Tesla Model 3. В течение первых трех месяцев в Россию должны приехать электрокары, чтоб потенциальные клиенты смогли подробнее познакомиться с ними и принять решение о покупке.

Официального рублевого ценника у электрокара Tesla Model 3 пока нет, но ожидается, что самую доступную версию новинки будут продавать в России за 3,4 миллиона рублей. Стоимость максимальной комплектации Tesla Model 3 составит в РФ порядка 5,5 миллиона рублей. Для того, чтобы сделать заявку на электрокар, необходимо внести депозит размером 145 000 рублей.

Базовая версия электрокара Tesla Model 3 оборудована установкой производительностью 262 лошадиные силы. Заряд аккумуляторных батарей автомобиля рассчитан на 350 километров пути.


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