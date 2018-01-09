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Fisker рассекретил "убийцу" Tesla Model S

Вчера, 22:00

Компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin Хенриком Фискером, в рамках проходящей в эти дни в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES представила новый электрокар Fisker Emotion. Ожидается, что новинка станет более роскошным конкурентом для Tesla Model S.

Согласно данным американских изданий, новый Fisker Emotion получил современную конструкцию из углеродного волокна и алюминия, благодаря чему удалось добиться рекордно низкого веса, что крайне важно при учтёте установки массивных литий-ионных батарей. В целом модель представляет собой стильное четырехдверное купе, оснащенное дверями типа «крылья бабочки».

К сожалению, все технические характеристики нового Fisker Emotion пока не озвучиваются, однако разработчики заверили. Что модель способна разгоняться до 260 километров в час. Двигатель сочетается с блоком литий-ионных батарей ёмкостью в 143 кВт/ч, что позволяет добиться внушительного запаса хода в 640 километров.

 

 

В список оснащения Fisker Emotion входит камера кругового обзора, системы LiDAR, а также пакет автономных функций четвертого уровня. Также модель получила самозатемняющиеся стёкла и 24-дюймовые колёсные диски. Производство Fisker Emotion стартует в 2019 году, а стоимость модели составит 130 000 долларов (примерно 7 410 000 рублей).


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