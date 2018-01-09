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Опубликован первый тизер грузового пикапа Chevrolet Silverado

Вчера, 23:00

Американские машиностроители опубликовали в глобальной сети первый тизер пикапа Chevrolet Silverado. Машину приспосабливают для перевозки больших грузов. Дебют транспортного средства запланирован на автомобильную выставку в Индианаполисе, которая стартует 6 марта. На конвейер грузовик отправится в конце нынешнего года.

Для модели Chevrolet Silverado готовятся модификации 4500HD и 5500HD. Эксперты, глядя на тизер, отметили, что грузовик обзавелся иными капотом и оптикой. Также автомобиль получил увеличенный дорожный просвет. Грузовой Chevrolet Silverado будет продаваться с одинарной и двойной кабинами. Силовую линейку машины представят дизельные силовые установки, разработанные компанией Duramax. Агрегаты будут взаимодействовать с АКПП производства фирмы Allison. Вице-президент General Motors Fleet Эд Пепер заявил, что новый грузовой пикап Chevrolet Silverado является флагманом коммерческого портфеля производителя.

 

Пикап Chevrolet Silverado следующей генерации в стандартном исполнении уже отправился на дорожные испытания. Недавно его запечатлели фотошпионы в США. Общественность познакомят с машиной в третьем квартале текущего года на автосалоне в Лос-Анджелесе. На рынок машина отправится в начале 2019 года. Обычный Chevrolet Silverado нового поколения будет производиться в Мичигане. Американцы инвестируют в конвейер порядка миллиарда долларов.


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