Skoda подготовила январские скидки на свои модели в РФ

Вчера, 19:16

Российское подразделение шведского бренда Skoda объявляет о том, что с 1 января 2018 года в России можно приобрести модели на специальных условиях. Отмечается, что автомобили компании можно приобрести как с традиционной выгодой, так и воспользовавшись льготными программами автокредитования.

Согласно данным пресс-службы Skoda, с января нынешнего года российские клиенты бренда смогут воспользоваться программами льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Отмечается, что предложение распространяется на модели Skoda Rapid, Skoda Octavia и Skoda Yeti, которые были произведены в России. Стоимость выбранных автомобилей не должна превышать отметку в 1 450 000 рублей.

Помимо этого, в рамках льготного автокредитования первоначальный взнос на покупку нового автомобиля может быть уменьшен на 10% от полной стоимости модели. Срок кредита составляет от 12 до 60 месяцев.

С 1 января 2018 года действуют также и другие специальные предложения на покупку автомобилей Skoda. При покупке Skoda Octavia можно получить выгоду в размере 155 000 рублей, а приобретая Skoda Rapid можно сэкономить 102 700 рублей. При покупке моделей Skoda Yeti и Superb выгода составит 240 000 и 225 000 рублей соответственно. Ставка по классическому кредиту составит 8,9% годовых при 15% первоначального взноса.