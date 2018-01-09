Производитель запчастей Valeo выпустил электрокар за $8900

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Французская компания Valeo, которая специализируется на производстве автомобильных запчастей и комплектующих, представила концептуальный двухместный городской электрокар, который имеет запас хода в 100 километров. Примечательно, что стоимость серийной модели на рынке может составит всего 8 900 долларов, что эквивалентно 505 000 рублей.

Согласно данным британских автомобильных изданий, французская компания Valeo совместно с Шанхайским университетом транспорта разработала полностью электрический двухместный хэтчбек, ориентированный на использование на улицах больших городов. Отмечается, что модель использует китайские технологии и французские внутренние компоненты.

Разработчики из Valeo рассказали, что новый хэтчбек имеет компактный 48-вольтовый электромотор, который на 20% экономичнее других «зелёных» двигателей. Кроме того, такой агрегат дешевле моторов конкурентов.

Запас хода нового хэтчбека от Valeo составляет всего 100 километров, чего, по мнению разработчиков, достаточно для использования в городе. Максимальная скорость движения составляет 100 км/ч. Пока модель представлена исключительно в качестве концепта, но серийная версия может получить демократичный ценник в 8 900 долларов, что составляет примерно 505 000 рублей по текущему курсу.