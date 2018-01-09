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В компании BMW изобрели систему дозаправки авто в дрифте

Сегодня, 13:36

Инженеры баварской машиностроительной компании BMW разработали систему дозаправки авто при движении. Она предназначается для того, чтобы установить новый рекорд, вошедший в книгу рекорда Гиннесса.

Отмечается, что «заряженный» седан BMW M5 должен был проехать в непрерывном дрифте 8 часов. Согласно с установленными правилами Книги Гиннесса, машины, предназначенные для таких рекордов, могут останавливаться для того, чтобы дозаправиться, но рекорд все равно зафиксируют как непрерывное скольжение. Но в BMW решили создать механизм экстренной дозаправки. 56-68 литров горючего зальют за 50 секунд. Рекорд начнет устанавливать BMW M5 новой генерации, а заправляться он будет из прежнего поколения BMW M5. Авто придется ехать на полуметровой дистанции друг от друга.

Управлять транспортным средством в ходе заезда будет американский инструктор по вождению Йохан Шварц. В 2013 году он смог проехать в дрифте 82 км. Через год его достижение перекрыл Харальд Мюллер, который, управляя Toyota GT86, проехал 144 км. В 2017 году появился новый рекорд - 165 км за 5 часов 46 минут.


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