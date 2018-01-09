Tesla Model 3 обогнал Ford Mustang в дрэговом заезде

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В Соединенных Штатах энтузиасты дрэговых гонок провели необычное состязание, в котором встретились новый электрокар Tesla Model 3 и маслкар Ford Mustang 2017 модельного года. Очевидно, что новинка от Tesla не оставила шансов на победу самому популярному суперкару в мире.

На страницах американского автомобильного издания InsideEVs появился свежий видеоролик, который демонстрирует дрэговую «схватку» нового электрокара Tesla Model 3 с производительным американским спорткаром Ford Mustang 2017 модельного года. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем i1 Tesla.

Стоит отметить, что новый Tesla Model 3, выведенный на гоночный трек, является базовым автомобилем линейки, оснащенным системой заднего привода и 271-сильным полностью электрическим мотором. Эксперты уверены, что если бы на трассу был выведен полноприводный Model 3, то поражение Ford Mustang с 310-сильным 2,3-литровым мотором EcoBoost было бы ещё более разгромным.

По итогам гонки выяснилось, что Tesla Model 3 прошёл расстояние в 1/8 мили (примерно 201 метр) за 8,7 секунды, в то время как Ford Mustang справился с упражнением за 9,3 секунды.