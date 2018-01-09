VistaNews.ru


Tesla Model 3 обогнал Ford Mustang в дрэговом заезде

Сегодня, 14:12

В Соединенных Штатах энтузиасты дрэговых гонок провели необычное состязание, в котором встретились новый электрокар Tesla Model 3 и маслкар Ford Mustang 2017 модельного года. Очевидно, что новинка от Tesla не оставила шансов на победу самому популярному суперкару в мире.

На страницах американского автомобильного издания InsideEVs появился свежий видеоролик, который демонстрирует дрэговую «схватку» нового электрокара Tesla Model 3 с производительным американским спорткаром Ford Mustang 2017 модельного года. Видеоролик был опубликован на YouTube пользователем i1 Tesla.

Стоит отметить, что новый Tesla Model 3, выведенный на гоночный трек, является базовым автомобилем линейки, оснащенным системой заднего привода и 271-сильным полностью электрическим мотором. Эксперты уверены, что если бы на трассу был выведен полноприводный Model 3, то поражение Ford Mustang с 310-сильным 2,3-литровым мотором EcoBoost было бы ещё более разгромным.

По итогам гонки выяснилось, что Tesla Model 3 прошёл расстояние в 1/8 мили (примерно 201 метр) за 8,7 секунды, в то время как Ford Mustang справился с упражнением за 9,3 секунды.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.