Chevrolet Niva до конца января можно купить со скидкой в 20 000 рублей

Сегодня, 13:11

Автопроизводитель «GM-АвтоВАЗ» запустил акцию «На улице минус 20», которая продлится весь январь. Специальное предложение обеспечивает скидку в размере 20 тысяч рублей на внедорожник Chevrolet Niva 2017 года выпуска.

Специальное предложение «На улице минус 20» будет действовать с 1 по 31 января. Но скидку предоставят только на Chevrolet Niva, которые направили в дилерские центры в прошлом году. При этом воспользоваться акцией предлагают как юридическим, так и физическим лицам.

Особенностью январской акции стала возможность суммирования скидок: клиенты могут одновременно воспользоваться программой Трейд-ин или автокредитованием с помощью банка-партнера. В результате весь январь внедорожник доступен с выгодой до 40 и 50 тысяч рублей соответственно.

С начала 2018 года цены на все комплектации Chevrolet Niva подняли на 10 тысяч рублей, напоминает «GM-АвтоВАЗ». При этом гарантия на модель также была увеличена.