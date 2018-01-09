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Бюджетный кроссовер Datsun Cross показали на официальном видео

Вчера, 18:05

Японские машиностроители опубликовали официальное тизерное видео, в котором представлен первый кроссовер марки Datsun. В ролике практически полностью рассекречена внешняя составляющая нового Datsun Cross. Общественность познакомится с новинкой 18 января в Индонезии.

Первый кроссовер марки Datsun будет продаваться под названием Datsun Cross. Судя по тизерному видеоролику, автомобиль обзавелся агрессивной передней частью кузова: крупной радиаторной решеткой, высоко поднятыми противотуманными огнями. Кроме того, в кроссовере примечательна стильная головная оптика со светодиодным ДХО.

Кроссовер Datsun Cross получил высокий дорожный просвет. Кроме того, на машину установлены защитный пластиковый обвес и расширители колесных арок. Также кроссовер получил большой спойлер на багажной двери и рейлинги на крыше.

 

 

 

 

Основой для кроссовера Datsun Cross послужила та же платформа, на которой построен семиместный компактвэн Datsun Go+. В Индонезии паркетник будет продаваться с единственным бензиновым мотором. Производительность 1,2-литровой установки составит 68 лошадиных сил. Для нее предусмотрены пятискоростная механическая трансмиссия и вариатор. Кроссовер Datsun Cross будет комплектоваться безальтернативным передним приводом.


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