Электрический кроссовер KIA Niro EV представлен официально

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В Лас-Вегасе продолжается выставка потребительской электроники CES 2018, в рамках которой южнокорейские машиностроители представили электрический кроссовер KIA Niro EV. До конца текущего года паркетник отправится на рынок.

На выставке CES была представлена концептуальная версия электрического кроссовера KIA Niro EV. По признанию разработчиков, товарный вариант автомобиля будет немного отличаться от прототипа, однако не было уточнено, чем именно.

Кроссовер KIA Niro EV не имеет привычной радиаторной решетки. Ее место на электрокаре заняла специальная индикаторная панель. Транспортное средство получило систему, способную распознавать пешеходов и велосипедистов. Если машина идентифицирует на дороге кого-то из них, то на индикаторную панель будет выведено предупреждение.

Модель KIA Niro EV получила современную стереосистему с восемью громкоговорителями. Разработчики также заявили, что в автомобиле имеется поддержка сверхбыстрого соединения 5G.

Основой для электрокара послужил гибридный KIA Niro, представленный в 2016 году. "Донором" силовой установки для KIA Niro EV стал Hyundai Ioniq Electric. Ее производительность составляет 201 л.с. KIA Niro EV способен проехать без подзарядки 383 километра. Ожидается, что для машины будут предусмотрены два варианта аккумуляторов.