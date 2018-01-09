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В Лас-Вегасе дебютировал водородный кроссовер Hyundai Nexo

Сегодня, 11:00

В рамках проходящий в эти дни в Лас-Вегасе выставки потребительской электроники CES-2018 компания Hyundai представила новый водородный кроссовер Hyundai Nexo, который позиционируется как преемник знакомого Hyundai ix35 Fuel Cell. Сообщается, что на полном баке водорода новинка может проехать 595 километров.

Согласно данным разработчиков, под полом нового водородного кроссовера Hyundai Nexo расположились три ёмкости с водородом, которые при возникновении реакции с воздухом выделяют электричество в блок литий-ионных батарей, который находится в багажном отсеке. Батареи в свою очередь питают полностью электрический мотор, мощность которого составляет 163 лошадиные силы, что сразу на 30% больше, чем отдача Hyundai ix35 Fuel Cell.

Отмечается, что при скорости езды не более 135-150 километров в час полного бака водорода хватит для преодоления 595 километров. Новинка получила 4 671 мм длины, ширина и высота достигают 1 859 и 1 630 мм, а колёсная база растянулась до 2 789 мм. Новый Hyundai Nexo создан на уникальной платформе – шасси также может лечь в основу других водородных новинок бренда.

 

Ожидается, что в первую очередь новый Hyundai Nexo дебютирует на рынках США и Японии, однако точная дата старта продаж пока не озвучивается.


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