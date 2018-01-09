"АвтоВАЗ" повысил ценники на модели LADA в 2018 году

Сегодня, 15:00

Отечественный машиностроительный гигант "АвтоВАЗ" повысил ценники на несколько моделей LADA в 2018 году. Данная информация озвучена в пресс-центре производителя. В сообщении пояснено, что ПАО "АвтоВАЗ" повысило стоимость своих машин для сохранения их ценовой конкурентоспособности.

Повышение ценников затронуло все линейки продукции ПАО "АвтоВАЗ". Средневзвешенная стоимость отечественных машин выросла на 2,5%. В сообщении производителя подчеркнуто, что он не опасается спада популярности своей продукции на фоне ее подорожания, так как и другие марки с наступлением нового года повышают ценники на свои автомобили.

В частности, модель LADA Vesta в стандартном исполнении теперь стоит 570 000 рублей. Автомобиль вырос в цене на 15 000 рублей (на 2,7%). Стоимость модели LADA Granta в начальной сборке составляет теперь 400 000 рублей. Подорожала машина на 10 000 рублей (на 2,6%). Хэтчбек LADA X-Ray вырос в цене до 615 000 рублей. Автомобиль прибавил в стоимости 15 000 рублей (+2,5%).

Похожая ситуация имела место в начале минувшего года, когда "АвтоВАЗ" также повысил стоимость своей продукции в России. Ценники на машины отечественного производителя выросли на 1,5-3% во всех семействах.