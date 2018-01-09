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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновили работу после новогодних каникул

Сегодня, 10:42

Представители российской компании «АвтоВАЗ» объявили, что предприятие выходит из корпоративного отпуска и новогодних каникул, поэтому работа на заводах будет возобновлена. В результате 9 января «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» снова запустили сборку автомобилей.

Новогодние каникулы «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» начались 30 декабря 2017 года. В ходе каникул был остановлен выпуск автомобилей. Однако часть заводов остановили свою работу еще до начала корпоративного отпуска, который предоставили сотрудникам с 22 по 31 декабря.

Предприятие СКП Kalina было остановлено с 28 по 31 декабря, а линия В0 - с 19 декабря. Предприятие в Оране ушло на каникулы с 23 декабря. Автопроизводитель останавливал конвейер с 29 декабря по 8 января включительно, во время простоя на заводах провели комплекс обслуживающих работ для поддержания рабочего состояния конвейера.

Стоит напомнить, что компании «АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» в прошлом году уже останавливали производство с 24 июля по 13 августа.


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