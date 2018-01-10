Кроссовер Honda HR-V получит электрическую версию в 2018 году

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Японский автопроизводитель Honda намерен в течение этого года начать продажи в Китае трёх новых электромобилей, одним из которых станет компактный кроссовер Honda HR-V EV. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на представителей компании.

На сегодняшний день Honda HR-V предлагается на китайском авторынке с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Ожидается, что электрическая модификация автомобиля будет представлена в рамках мотор-шоу в Пекине.

В одном из последних интервью представители китайского офиса Honda подчеркнули, что компания планирует выпустить для Поднебесной компактный кроссовер на электротяге, при этом его серийную сборку организуют на мощностях СП Dongfeng Honda и Guangqi Honda.

К сожалению, никаких подробностей о грядущих электрокарах компания пока не раскрывает. По мнению китайских автомобильных журналистов, помимо Honda HR-V, электрические версии получат Honda XR-V/Honda Vezel, Honda Insight или Honda Clarity. В продажу электрокары поступят уже до конца 2018 года.