VistaNews.ru


Кроссовер Honda HR-V получит электрическую версию в 2018 году

Сегодня, 02:00

Японский автопроизводитель Honda намерен в течение этого года начать продажи в Китае трёх новых электромобилей, одним из которых станет компактный кроссовер Honda HR-V EV. Об этом сообщают местные издания со ссылкой на представителей компании.

На сегодняшний день Honda HR-V предлагается на китайском авторынке с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями. Ожидается, что электрическая модификация автомобиля будет представлена в рамках мотор-шоу в Пекине.

В одном из последних интервью представители китайского офиса Honda подчеркнули, что компания планирует выпустить для Поднебесной компактный кроссовер на электротяге, при этом его серийную сборку организуют на мощностях СП Dongfeng Honda и Guangqi Honda.

К сожалению, никаких подробностей о грядущих электрокарах компания пока не раскрывает. По мнению китайских автомобильных журналистов, помимо Honda HR-V, электрические версии получат Honda XR-V/Honda Vezel, Honda Insight или Honda Clarity. В продажу электрокары поступят уже до конца 2018 года.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.