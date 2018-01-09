Американские эксперты назвали лучшие "по деньгам" автомобили

Вчера, 21:00

Журналисты американского издания U.S. News & World Report выяснили, какие автомобили могут считаться лучшими в плане соотношения цены и качества, стоимости владения, надёжности и безопасности.

Эксперты проанализировали опубликованные в авторитетных изданиях обзоры и получили данные об актуальных ценах от агентства TrueCar. Помимо этого, специалисты Vincentric оценили утрату стоимости каждого из претендентов в ходе эксплуатации.

Среди компактных автомобилей победу получил KIA Soul. Лучшим гибридом был признан Toyota Prius. В большом классе лидирует Chevrolet Impala, а в премиум-сегменте – Lexus ES. В премиальном малом классе симпатии экспертов достались Audi A4. Среди среднеразмерных авто лучшим оказался Hyundai Sonata, а среди спорткаров – FIAT 124 Spider.

В субкомпактном классе первенство заслужил Honda Fit. Что касается SUV, то здесь лидируют 7-местный кроссовер KIA Sorento, 5-местный Nissan Murano, гибридный Toyota RAV4 Hybrid, большой Ford Expedition, компактный Lexus NX, субкомпактный Honda HR-V, премиальные Lexus RX 350 и Acura MDX с пятью и семью местами соответственно.

Chrysler Pacifica эксперты назвали лучшим минивэном. Среди компактных пикапов первенство заслужил Chevrolet Colorado, а среди полноразмерных – Ford F-150.