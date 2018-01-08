Volkswagen начнёт разрабатывать автопилот в сотрудничестве с Aurora

Вчера, 19:15

Немецкий автоконцерн Volkswagen приступит к работе над беспилотными технологиями совместно с молодой американской компанией Aurora Innovation. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на собственные источники.

Примечательно, что Volkswagen является вторым автопроизводителем после южнокорейской компании Hyundai, который подписал договор о сотрудничестве со стартапом Aurora Innovation. Стоит отметить, что основателем технологической фирмы Aurora является Крис Урмсон, который ранее работал в Google на посту руководителя проекта беспилотного авто. Позднее он ушел с этой должности ради создания собственной компании.

Сообщается, что Aurora Innovation будет отвечать за разработку универсальной платформы для машин, при этом в рамках сотрудничества с автопроизводителями Hyundai и Volkswagen фирма предложит индивидуальные технические решения с учётом особенностей их продукции.

В Hyundai рассчитывают, что данное партнёрство позволит выпустить первые серийные беспилотники к 2021 году. В свою очередь Volkswagen надеется получить от Aurora помощь в реализации проекта Mobility-as-a-Service (MaaS), который предусматривает внедрение автономных машин в городскую инфраструктуру.