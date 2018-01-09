Электрокар Porsche Mission E тестируют за Полярным кругом

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Немецкие машиностроители продолжают разработку электрокара Porsche Mission E. На это указывают шпионские фотографии, на которых автомобиль запечатлен во время испытаний за Полярным кругом.

Снимки автомобильных папарацци показал портал Autocar. По данным источника, прототип электрокара Porsche Mission E тестируется на территории одной из скандинавских стран. Ожидается, что энергоносители автомобиля получили специальный обогрев, который позволит сберегать их заряд при низких температурах воздуха.

Ранее представители компании Porsche сообщали, что электрокар Porsche Mission E будет разрабатываться с учетом заинтересованности жителей Норвегии и Финляндии в покупке "зеленого" транспорта с хорошим запасом хода. Также немецкие машиностроители рассказывали, что 90% реализованных в Норвегии Porsche Panamera имеют плагин-гибридный агрегат.

По некоторым данным, продажи электрокара Porsche Mission E начнутся в течение следующего года. Автомобиль получит ценник не ниже 100 000 фунтов стерлингов (порядка 7 730 000 рублей). Скорее всего, для машины будет предусмотрено несколько силовых установок и аккумуляторов разной мощности и емкости. Таким образом, производитель расширит ценовой диапазон модели, а это позволит повысить спрос на нее.