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Кросс-купе Haval H6 Coupe дебютирует на рынке в феврале

Вчера, 18:27

Китайский премиальный бренд Haval, принадлежащий автогиганту Great Wall, в феврале нынешнего года выведет на рынок Поднебесной новую генерацию купеобразного кроссовера Haval H6 Coupe 2019 модельного года. Стоимость новинки будет объявлена ближе к старту продаж, но ожидается, что ценник окажется незначительно выше стоимости актуальной модели. 

Согласно данным китайских автомобильных изданий, в феврале нынешнего года в КНР стартует приём предварительных заказов на новый купеобразный кроссовер Haval H6 Coupe. Новый SUV получит под капот 1,5-литровый бензиновый турбомотор, который способен генерировать 169 лошадиных сил, а также 2,0-литровый 163-сильный дизельный агрегат. Оба мотора могут сочетаться с 7-ступенчатым роботом, а на выбор клиентам предложен передний и полный привод.
Что касается внешности, то новый Haval H6 Coupe от предыдущей генерации модели отличается обилием более резких черт кузова – новинка оснащается агрессивной передней оптикой, пересмотренным форматом остекления, а также переработанными бамперами и противотуманными фарами. 

 

 

Уже в базовом исполнении кросс-купе Haval H6 Coupe получает шесть подушек безопасности, систему бесключевого доступа к салону и зажиганию, датчик парковки, камеру заднего вида и многое другое.


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