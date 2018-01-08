Пикапы Isuzu D-Max и внедорожники Isuzu MU-X ставят рекорды продаж

Вчера, 20:18

Японские машиностроители подвели итоги продаж Isuzu в ушедшем году. За отчетный период в Австралии было реализовано 25 804 автомобиля марки, что является лучшим результатом за последнее десятилетие в этой стране. Рекордными продажами могут похвастаться пикапы Isuzu D-Max и внедорожники Isuzu MU-X.

Продажи Isuzu начались в Австралии в 2008 году. В 2016 году производитель добился на этом рынке рекордного показателя в 23 379 проданных машин.

Напомним, годом ранее вышел обновленный пикап Isuzu D-Max. Моторный отсек автомобиля занимает 1,9-литровая 164-сильная дизельная установка с турбонаддувом. Двигатель комплектуется шестидиапазонной АКПП, передающей крутящий момент на обе оси.

Обновление коснулось и рамного внедорожника Isuzu MU-X. Машина получила иной руль, другую переднюю панель, продвинутый информационно-развлекательный комплекс с увеличенным тачскрином, улучшенную панель приборов, а также новый блок управления климат-контролем.