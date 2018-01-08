Россияне купили машин С-сегмента на сумму 146 млрд рублей

Вчера, 21:00

Автомобили сегмента C проданы в России в количестве 177 335 экземпляров на сумму в 146 миллиардов рублей. Данные цифры получены по итогам одиннадцати месяцев минувшего года.

Спрос на автомобили сегмента C в России в годовом сравнении вырос на 15%. В минувшем году жители страны приобрели 154 106 таких транспортных средств.

Самыми востребованными автомобилями сегмента C в России по итогам января-ноября минувшего года оказались LADA Vesta, Skoda Octavia и KIA cee’d. Они были проданы тиражом 101 221 экземпляр (57% от общего числа реализованных машин сегмента C в РФ в 2017 году) на сумму в 77,9 миллиарда рублей (53% от общей суммы).

За отчетный период модель LADA Vesta разошлась в России тиражом 66 757 экземпляров на сумму 40,2 миллиарда рублей. Skoda Octavia продана в количестве 20 258 экземпляров с результатом 23,7 миллиарда рублей. Модель KIA cee’d обрела 14 206 покупателей и была реализована на сумму 14 миллиардов рублей.

В пятерке самых востребованных автомобилей сегмента C в России по итогам отчетного периода также оказались Ford Focus (12,7 млрд рублей; 11 939 ед.) и Nissan Almera (9,05 млрд рублей; 13 706 ед.).