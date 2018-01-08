Mini привезёт в Детройт обновленный хэтчбек и кабриолет

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Британский бренд Mini, входящий в состав BMW Group, в рамках автосалона в Детройте представит обновленный трёхдверный хэтчбек Mini Hardtop, а также компактный кабриолет Mini Convertible. Ожидается, что премьера пятидверного хэтчбека будет перенесена на март 2018 года.

Согласно данным автомобильного издания Automotive News, которое ссылается на свои источники в компании Mini, уже через несколько дней в рамках автосалона в Детройте состоится публичная премьера трёхдверного хэтчбека Mini Hardtop, а также его открытой версии Convertible. Дебют версий 4-Door было решено перенести на автосалон в Женеве, который откроется в марте 2018 года. Стоит отметить, что данная информация пока не подтверждена официально.

Информации о рестайлинговых моделях Mini пока очень мало, но стоит ожидать, что новинки получат несколько пересмотренную оптику спереди и сзади, а на решетке радиатора расположится новый логотип британского бренда.

Ожидается, что существующие 1,5- и 2,0-литровый бензиновые моторы получат новую систему охлаждения и иной выпускной коллектор, что позволит несколько увеличить их мощность. Кроме того, сократится количество выбросов CO2 в атмосферу. В роли трансмиссии выступит новая 7-ступенчатая АКПП.