В России на 0,4% упал спрос на премиальные автомобили

Вчера, 18:00

Отечественные эксперты изучили российский рынок премиальных автомобилей по итогам первых одиннадцати месяцев минувшего года. Специалисты выяснили, что за отчетный период спрос на такой транспорт в России упал на 0,4% в сравнении с показателями 2016 года. Всего дилеры продали за январь-ноябрь 2017 года 126 200 премиальных автомобилей.

Самой востребованной маркой, предлагающей в России премиальные автомобили, в минувшем году оказалась Mercedes-Benz. При этом бренд потерял в стране 2,4% продаж с результатом в 32 375 реализованных машин. На втором месте оказалась марка BMW. Ее автомобили разошлись по стране тиражом 27 227 экземпляров с "плюсом" в 8,2%. Третье место занял японский премиальный бренд Lexus, утративший 2,9% продаж с результатом в 20 982 реализованных машин.

Четвертое место по итогам января-ноября минувшего года среди премиальных брендов в России занимает Audi. Дилеры реализовали 15 426 немецких машин, что на 19,1% меньше чем в 2016 году. В первую пятерку также вошел бренд Land Rover с результатом в 8 092 реализованных автомобиля с "минусом" в 2,9%.

Вторую пятерку открывает Volvo (+20,2%, 5 934 ед.). На седьмом месте расположился бренд Infiniti (+11,6%, 4 568 ед.). Восьмую позицию занял Porsche (-7,4%, 3 984 ед.). На девятом месте расположился Jaguar (+12,4%, 2 016 ед.), а замыкает десятку бренд MINI (+17,1%, 1 441 ед.).