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Takata отзовет в США 3,3 млн автомобилей из-за подушек безопасности

Сегодня, 02:00

Скандально известная японская фирма Takata планирует очередную сервисную кампанию на американском рынке, которая имеет шансы стать крупнейшей в истории США. На этот раз будут отозваны 3,3 миллиона автомобилей.

В рамках новой сервисной кампании фирма Takata отзовет в США автомобили, сошедшие с конвейера в 2009, 2010 и 2013 годах. Отзыв затронет автомобили марок Honda, Tesla, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Mazda, Subaru, а также машины производства немецкого концерна Daimler.

Японская фирма Takata "прославилась" тем, что поставляла ряду мировых автопроизводителей подушки безопасности, представляющие смертельную опасность для водителя и пассажиров. Эти эйрбэги могут преждевременно срабатывать или же срабатывать с запозданием, что вызывает травматизм и даже гибель людей. Кроме того, при срабатывании подушек безопасности фирмы Takata могут разлетаться металлические осколки их конструкции. Все эти неисправности унесли жизни уже двадцати человек.


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