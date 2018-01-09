Takata отзовет в США 3,3 млн автомобилей из-за подушек безопасности

Сегодня, 02:00

Скандально известная японская фирма Takata планирует очередную сервисную кампанию на американском рынке, которая имеет шансы стать крупнейшей в истории США. На этот раз будут отозваны 3,3 миллиона автомобилей.

В рамках новой сервисной кампании фирма Takata отзовет в США автомобили, сошедшие с конвейера в 2009, 2010 и 2013 годах. Отзыв затронет автомобили марок Honda, Tesla, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Jaguar Land Rover, Mazda, Subaru, а также машины производства немецкого концерна Daimler.

Японская фирма Takata "прославилась" тем, что поставляла ряду мировых автопроизводителей подушки безопасности, представляющие смертельную опасность для водителя и пассажиров. Эти эйрбэги могут преждевременно срабатывать или же срабатывать с запозданием, что вызывает травматизм и даже гибель людей. Кроме того, при срабатывании подушек безопасности фирмы Takata могут разлетаться металлические осколки их конструкции. Все эти неисправности унесли жизни уже двадцати человек.