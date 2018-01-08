Опубликован ТОП-7 исчезнувших американских автобрендов

Вчера, 23:00

За последние десятилетия многие американские производители автомобилей прекратили существование, несмотря на то, что успели прославиться во всём мире. Российские журналисты назвали ТОП-7 американских марок, навсегда покинувших глобальный авторынок.

В 1999 году канул в лету бренд Eagle, изначально принадлежавший Renault. Позднее его выкупил Chrysler, а затем трансформировал в марку AMC, под которой выпускались легковые автомобили. Также следует упомянуть Plymouth, открывшуюся в далёком 1928 году. Компания обанкротилась к 2001 году из-за ряда неверных управленческих решений.

Автопроизводитель Oldsmobile примечателен тем, что впервые в истории автопрома предложил автомобили, оснащённые коробкой «автомат». В 1985 году продажи компании резко сократились по причине давления со стороны материнского General Motors, а в 2004 году Oldsmobile окончательно исчезла.

Марка Pontiac успела выпустить легендарные GTO и Bonneville, прежде чем обанкротилась в 2010 году из-за финансового кризиса. Компания Saturn производила конкурентов для японских автомобилей на рынке США, а к 2008 году данный бренд упразднили. Наконец, по причине низкого спроса прекратил существование легендарный Hummer, выпускавший внедорожники, а также исчезла марка Mercury.