VistaNews.ru


Опубликован ТОП-7 исчезнувших американских автобрендов

Вчера, 23:00

За последние десятилетия многие американские производители автомобилей прекратили существование, несмотря на то, что успели прославиться во всём мире. Российские журналисты назвали ТОП-7 американских марок, навсегда покинувших глобальный авторынок.

В 1999 году канул в лету бренд Eagle, изначально принадлежавший Renault. Позднее его выкупил Chrysler, а затем трансформировал в марку AMC, под которой выпускались легковые автомобили. Также следует упомянуть Plymouth, открывшуюся в далёком 1928 году. Компания обанкротилась к 2001 году из-за ряда неверных управленческих решений.

Автопроизводитель Oldsmobile примечателен тем, что впервые в истории автопрома предложил автомобили, оснащённые коробкой «автомат». В 1985 году продажи компании резко сократились по причине давления со стороны материнского General Motors, а в 2004 году Oldsmobile окончательно исчезла.

 

Марка Pontiac успела выпустить легендарные GTO и Bonneville, прежде чем обанкротилась в 2010 году из-за финансового кризиса. Компания Saturn производила конкурентов для японских автомобилей на рынке США, а к 2008 году данный бренд упразднили. Наконец, по причине низкого спроса прекратил существование легендарный Hummer, выпускавший внедорожники, а также исчезла марка Mercury.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.