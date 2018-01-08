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Компания GAC привезёт в Детройт седан и электрический кроссовер

Сегодня, 13:25

Китайская компания GAC планирует представить на автосалоне в Детройте, который начнет свою работу уже через несколько дней, новый седан GAC GA4, а также концепт полностью электрического кроссовера GAC Enverge. Разработчики опубликовали тизерные изображения готовящихся к дебюту новинок.

На страницах американских автомобильных изданий появились первые тизерные изображения нового китайского седана GAC GA4, а также прототипа полностью электрического кроссовера, который получит название GAC Enverge. Судя по снимкам, электрический SUV получит футуристический дизайн кузова, а также огромные и причудливые колёсные диски.

Инсайдеры сообщают, что концепт GAC Enverge со временем превратится в новый серийный электрокроссовер, ориентированный на автомобильный рынок Соединенных Штатов. Примечательно, что пока GAC официально не представлена в США, но планирует выйти на местный рынок уже к 2020 году.

Что касается седана GAC GA4, то данная модель уже успешно производится на территории Поднебесной и дебютирует на рынке в ближайшее время. Инсайдеры сообщили, что под капотом новинки будут скрываться бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра и 1,5-литровый «атмосферник», мощность которых составит 137 и 114 лошадиных сил соответственно.


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