Завод ГАЗ в Нижнем Новгороде приостановил производство до 20 января

Работники Горьковского автомобильного завода отправятся с 9 по 20 января 2018 года в оплачиваемый отпуск, причём одновременно для всего персонала он проводится уже не впервые. Об этом проинформировала пресс-служба автопроизводителя.

Горьковский автозавод предоставит производственным сотрудникам первые две из четырёх недель оплачиваемого отпуска, предусмотренных по закону каждый год. Последним рабочим днём перед новогодними праздниками был 29 декабря. После зимних каникул и отпуска производство возобновится 22 января.

За время простоя на заводе произведут модернизацию конвейеров, необходимую для увеличения объёма производства новых автомобилей линейки Next, а именно – «ГАЗели Next 4,6» и «ГАЗона Next 10». Кроме того, на предприятии пройдёт техобслуживание оборудования.

В прошлом году работники Горьковского автозавода также уходили в корпоративный отпуск с 9 по 22 января. Кроме того, ГАЗ временно останавливал производство во время летних каникул, продлившихся с 10 по 23 июля 2017 года.