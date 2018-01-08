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Suzuki в феврале представит бюджетный кроссовер Future-S

Вчера, 22:00

Компания Maruti Suzuki, индийское подразделение японского бренда, готовится представить новый компактный кроссовер Suzuki Future-S, дебют которого состоится в рамках выставки Auto Expo в Индии в феврале 2018 года. Компания опубликовала первое тизерное фото бюджетной новинки.

На страницах индийских автомобильных изданий появились первые фото нового компактного кроссовера от компании Maruti Suzuki, который получит название Future-S. Ожидается, что на данном этапе речь идёт исключительно о концепте. Эксперты уверены, что серийная версия модели окажется ещё дешевле самой бюджетной модели бренда в Индии, которой является кроссовый хэтчбек Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Судя по тизерам, новый Maruti Suzuki Future-S получит довольно нестандартный дизайн кузова, который выполнен с учётом вкусов индийских клиентов. Новинка получит закруглённую оптику и заднюю часть кузова. Инсайдеры сообщают, что длина кроссовера составит 3 795 мм, что на 200 мм короче, чем длина Vitara Brezza.

Серийная версия модели, как ожидается, разделит производственную платформу с Suzuki Baleno и новым Suzuki Swift. Моторная линейка включит в себя 1,2-литровый бензиновый двигатель и дизельный мотор объёмом в 1,5 литра. Основным конкурентом модели станет кроссовый хэтчбек Renault Kwid.


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