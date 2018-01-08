Весной на рынке появится 250-сильный пикап Ford F-150

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Американские машиностроители готовят к продажам версию пикапа Ford F-150, в моторном отсеке которого расположится 250-сильный агрегат. Таким образом производитель намерен увеличить конкурентоспособность модели Ford F-150.

На американском рынке сейчас предлагаются немало пикапов с высокопроизводительной силовой установкой. Поэтому руководство компании Ford приняло решение о выпуске модели Ford F-150 с новым агрегатом. Ожидается, что уже будущей весной автомобиль отправится на рынок США, и поборется за покупателей. Разработчики не называют точный ценник новинки, но отметили, что ее стоимость в сравнении со стандартным Ford F-150 вырастет приблизительно на 4 000 долларов.

По некоторым данным, моторный отсек пикапа Ford F-150 займет трехлитровая дизельная установка с турбонаддувом. Ее производительность составит 250 лошадиных сил. Для агрегата готовится десятидиапазонная автоматическая трансмиссия.