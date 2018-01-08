Озвучена стоимость китайского кроссовера Landwind X8 2018

Сегодня, 12:28

Китайская компания Landwind начала принимать предварительные заказы на рестайлинговую версию среднеразмерного кроссовера Landwind X8 2018 модельного года. Отмечается, что новинка доступна китайским клиентам в восьми различных комплектациях по цене от 119 900 до 157 900 юаней (примерно 1 060 000-1 396 000 рублей).

Стоит отметить, что новый Landwind X8 2018 модельного года не получил существенных отличий от предыдущей модели в плане дизайна. Так, новый SUV оснащается несколько пересмотренной передней оптикой, посвежевшей решеткой радиатора, а также бамперами с новыми противотуманными осветителями. Вместе с тем кроссовер получил новую мультимедийную систему с большим тачскрином, а также некоторые системы безопасности.

Что касается технических характеристик, то новый Landwind X8 2018 оснащается 1,8-литровм бензиновым мотором мощностью в 177 лошадиных сил, а прежний 2,0-литровый двигатель покинул моторную линейку. Дизельный 2,0-литровый агрегат получил 136 лошадиных сил, что на 14 «лошадок» больше, чем раньше.

Стоит напомнить, что компания Landwind получила известность после выпуска кроссовера Landwind X7, который является полной копией премиального Range Rover Evoque. За дополнительную плату китайские клиенты могли получить даже поддельные шильдики британского бренда.