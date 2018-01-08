Половина проданных в Норвегии автомобилей пришлась на электрокары

Сегодня, 10:44

В декабре 2017 года на автомобильном рынке Норвегии продажи плагин-гибридных и полностью электрических автомобилей впервые сравнялись с объёмами реализации моделей с бензиновыми и дизельными двигателями. Помимо этого, первые семь мест в ТОП-10 популярных в стране моделей достались «зелёному» транспорту.

Согласно данным информационного агентства Reuters, в декабре 2017 года на автомобильном рынке Норвегии из всех реализованных автомобилей 27,5% продаж пришлось на полностью электрические модели, а рыночная доля плагин-гибридных автомобилей составила 22,5%. Таким образом, суммарная реализация электрифицированного транспорта составила ровно половину от всего рынка.

Примечательно, что на первых местах в ТОП-10 самых популярных в Норвегии моделей по итогам декабря 2017 года расположились такие автомобили как Volkswagen e-Golf, BMW i3 и плагин-гибридная версия Toyota RAV4. Самой популярной машиной без электрификации оказалась бензиновая Skoda Octavia.

Аналитики сообщают, что автопарк Норвегии на сегодняшний день насчитывает порядка 200 000 электрифицированных моделей, 140 000 из которых – электрокары. Власти страны планируют приблизить долю «зелёного» транспорта до 100% к 2025 году.