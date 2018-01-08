Hyundai рассекретил салон нового хэтчбека Veloster до премьеры

Сегодня, 10:00

Представители американского подразделения компании Hyundai опубликовали рендеры, рассекретив оформление салона нового хэтчбека Veloster. Публичная презентация автомобиля должна пройти уже через считанные дни на автовыставке в Детройте.

Первые официальные изображения интерьера нового Hyundai Veloster появились на страницах издания motor1. Впервые для отделки внутреннего убранства модели использовались сразу два цвета: ярко-красный и серый. Однако специалисты сомневаются, что подобное оформление сохранится в серийных экземплярах.

Приборная панель новинки получила уникальную форму. Помимо этого, в салоне нового хэтчбека Hyundai Veloster следует упомянуть необычное рулевое колесо и обновлённый экран мультимедийного комплекса.

На момент выхода новинки на рынок, её можно будет приобрести с 2,0-литровым атмосферным двигателем с отдачей в 161 «лошадку», который агрегатируется с 6-скоростными «механикой» или АКПП. Позднее линейку силовых агрегатов автомобиля дополнит 1,6-литровый турбированный мотор, генерирующий 150 и 160 л.с. Кроме того, автопроизводитель может выпустить «заряженную» модификацию Hyundai Veloster с 271-сильным мотором от Hyundai i30 N.