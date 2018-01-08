Эксперты рекомендуют россиянам поторопиться с покупкой автомобиля

Сегодня, 11:06

Автомобильные эксперты посоветовали гражданам России, желающим приобрести новую машину в наступившем году, не затягивать с покупкой из-за грядущего повышения цен. Аналитики считают, что первый ценовой скачок на авторынке произойдёт уже в конце этого месяца.

Как отметил Владимир Мирошников, директор по развитию фирмы «Рольф», стоимость автомобилей будет расти в связи с новыми акцизами и увеличением утилизационного сбора. После этого автопроизводители пересмотрят свои прайс-листы: некоторые допустят скачок цен, другие станут сдерживать рост или произведут увеличение ценников на 2-3% в несколько этапов.

Издержки компаний для отдельных моделей вырастут в начале текущего года на 8-10%. Кроме того, инфляционное подорожание машин составит около 5% за год.

Зампредседателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев согласен с прогнозами господина Мирошникова. По его словам, утилизационный сбор не повлечёт рост цен только на продукцию тех компаний, которые наладили производство в России.

Александр Зиновьев порекомендовал не откладывать покупку автомобиля до весны, так как количество машин, отгруженных по ценам прошлого года, быстро сократится. Не исключено, что такие авто уже раскупят до весны.