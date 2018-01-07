В Альпах на тестах "засекли" ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus

Вчера, 16:35

Фотошпионам удалось запечатлеть в Австрии кроссовер Lamborghini Urus без камуфляжной пленки. При этом автомобиль пока не поступил в дилерские центры бренда и не встал на конвейер.

Автомобиль, попавший в объективы папарацци в австрийских Альпах, окрашен в ярко-желтый цвет под названием Giallo Auge. Специалисты предполагают, что компания приступила к завершающим испытаниям нового Lamborghini Urus, поскольку первые клиенты должны получить свои кроссоверы уже весной текущего года.

Учитывая то, при каких обстоятельствах удалось «засечь» автомобиль, эксперты считают, что автопроизводитель проверят работу драйверского режима Neve, главной задачей которого является сделать более комфортной езду по снегу. Всего модель получила шесть режимов вождения, предназначенных для различных покрытий дорожного полотна.

В моторный отсек Lamborghini Urus устанавливается 650-сильный двигатель V8, благодаря которому автомобиль ускоряется до первой «сотни» на сухой дороге всего за 3,6 секунды. Автомобиль способен разгоняться не более чем до 305 км/ч.