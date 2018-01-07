VistaNews.ru


В Альпах на тестах "засекли" ещё не поступивший в продажу Lamborghini Urus

Вчера, 16:35

Фотошпионам удалось запечатлеть в Австрии кроссовер Lamborghini Urus без камуфляжной пленки. При этом автомобиль пока не поступил в дилерские центры бренда и не встал на конвейер.

 Автомобиль, попавший в объективы папарацци в австрийских Альпах, окрашен в ярко-желтый цвет под названием Giallo Auge. Специалисты предполагают, что компания приступила к завершающим испытаниям нового Lamborghini Urus, поскольку первые клиенты должны получить свои кроссоверы уже весной текущего года.

Учитывая то, при каких обстоятельствах удалось «засечь» автомобиль, эксперты считают, что автопроизводитель проверят работу драйверского режима Neve, главной задачей которого является сделать более комфортной езду по снегу. Всего модель получила шесть режимов вождения, предназначенных для различных покрытий дорожного полотна.

 

 

 

В моторный отсек Lamborghini Urus устанавливается 650-сильный двигатель V8, благодаря которому автомобиль ускоряется до первой «сотни» на сухой дороге всего за 3,6 секунды. Автомобиль способен разгоняться не более чем до 305 км/ч.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.