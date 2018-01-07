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Новый Toyota Camry XSE V-6 раскритиковали за медленность и высокий расход топлива

Вчера, 20:00

Журналисты зарубежного портала Car and Driver провели тест-драйв бизнес-седана Toyota Camry XSE V-6 2018 модельного года, который оснащается 2,5-литровым бензиновым мотором V6. Журналисты похвалили модель за острое рулевое управления и комфортную подвеску. Но критике подвергся высокий расход топлива и низкий показатель разгона до первой «сотни».

 Согласно данным Car and Driver, для тест-драйва был взят новый Toyota Camry XSE V-6 2018 модельного. Года, который приводится в движение 2,5-литровым мотором V6 мощностью в 268 лошадиных сил при 335 Нм крутящего момента. Стоимость модели составляет 32 235 долларов (примерно 1 837 000 рублей), а опциональные пакеты и дополнительные системы безопасности обошлись ещё в 5 060 долларов (288 500 рублей).

Журналисты отметили, что новый Toyota Camry XSE V-6 2018 оснащается стильными бамперами и передней оптикой, комфортной подвеской, качественным рулевым управлением и прочными амортизаторами, а дизайн интерьера и список оснащения достоин звания премиального.

Наряду с этим серьёзным недостатком японского седана стал высокий расход топлива – на каждые 100 километров пути модель требует порядка 9,45 литра топлива. Кроме того, новый Toyota Camry XSE V-6 2018 разогнался до 100 км\ч за 5,8 секунды, в то время как прямые конкуренты с мотором V6 делают это в среднем на секунду быстрее.


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