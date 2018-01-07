Volvo Cars добился рекордных продаж в 2017 году

Вчера, 18:00

Компания Volvo Cars обнародовала отчётные данные касательно реализации автомобилей на глобальном авторынке по итогам 2017 года. Сообщается, что шведский автопроизводитель смог достичь рекордного объёма продаж в прошлом году.

По данным представителей компании, Volvo Cars смог реализовать по всему миру 571 577 автомобилей за отчётные 12 месяцев, это на 7% больше по сравнению с прошлогодним результатом. Так, в минувшем году шведский производитель автомобилей сумел продать на мировом рынке наибольшее число своей продукции. Чаще всего поклонники бренда останавливали выбор на седане Volvo S90 и кроссовере Volvo XC60.

В Китае продажи Volvo Cars увеличились сразу на 25,8% относительно 2016 года. Примечательно, что именно на китайском авторынке компании удалось добиться наибольшего прироста объёма реализации по сравнению с показателем за позапрошлый год. Кроме того, рост спроса на машины Volvo был зафиксирован в странах Европы, Ближнего Востока, Африки, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.