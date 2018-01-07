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В марте 2018 года дебютирует плагин-гибридный Bentley Bentayga

Сегодня, 14:45

Британский люксовый бренд Bentley планирует представить плагин-гибридную версию кроссовера Bentley Bentayga в рамках мотор-шоу в Женеве, которое состоится в марте 2018 года. Ожидается, что кроссовер получит под капот тот же мотор, которым оснащается немецкий спорткар Porsche Panamera E-Hybrid.

Согласно данным европейских СМИ, которые ссылаются на инсайдерские источники в компании Bentley, публичная премьера «зелёного» кроссовера Bentley Bentayga PHEV состоится в рамках автосалона в швейцарской Женеве, который распахнет свои двери уже в марте нынешнего года.

Что касается технических характеристик, то новый Bentley Bentayga получит под капот 2,9-литровый бензиновый мотор с турбонаддувом, который сочетается с электрическим двигателем и блоком литий-ионных батарей. Такая же силовая установка располагается под капотом спортивного седана Porsche Panamera S E-Hybrid.

Отдача двигателя пока не раскрывается, однако аналогичный мотор под капотом «немца» способен генерировать 263 лошадиные силы – не исключено, что Bentley Bentayga получит прибавку к мощности и крутящему моменту. В роли трансмиссии выступит 8-ступенчатый «автомат», который сочетается с системой полного привода. Запас хода на одной электротяге составит порядка 30 миль (примерно 48 километров).


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