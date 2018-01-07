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Разработчики раскрыли сроки выпуска летающего автомобиля в России

Сегодня, 13:35

Российский «летающий автомобиль» нового типа может быть завершён уже к 2021 году. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель фирмы-разработчика Юрий Баженов.

Отмечается, что сегодня ведутся работы над самолётом сверхкороткого взлёта и посадки. Новое транспортное средство планируется использовать для грузопассажирских перевозок в условиях бездорожья. Новинку называют «летающим автомобилем» в связи с простым управлением и доступностью взлётно-посадочных площадок.

Ожидается, что все работы над летательным аппаратом нового типа будут окончены к 2020-2021 годам. Как отметил директор компании, летающее авто сможет перевозить до 500 килограммов груза. Управлять самолётом можно будет как вручную, так и удалённо с наземного пункта.

Опытный образец взлетит с площадки площадью 50 на 50 метров. На модель установят шасси для внеаэродромного базирования. Пилот или робот смогут справляться с управлением аппарата даже в непростых условиях. Также предусмотрена система катапультирования парашютного типа, которую можно активировать в случае аварии.


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