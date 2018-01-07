Mercedes-Benz C-Class оснастят новой плагин-гибридной установкой

Вчера, 19:00

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz проводит дорожные испытания обновлённого компактного седана C-Class. Такой автомобиль в кузове седан и универсал дебютирует публично в марте нынешнего года на Женевском автосалоне, купе и кабриолет представят спустя месяц.

Недавно появилась информация о том, что семейство Mercedes-Benz C-Class обзаведётся плагин-гибридным вариантом исполнения модификацию C400d EQ Power с силовой установкой на базе турбированного дизельного мотора.

Журналисты издания Autocar выяснили во время интервью с представителем компании, что новая версия заменит плагин-гибрид C350e. Напомним, такой автомобиль оснащался 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом и электродвигателем, суммарная отдача которых составляла 275 лошадиных сил.

Журналистам также удалось узнать некоторые технические подробности о C400d EQ Power. Новую версию оснастят дизельным турбодвигателем с четырьмя цилиндрами и электрическим агрегатом, суммарная мощность которых составит 316 «лошадок». Наряду с этим запас хода только на электротяге, как и раньше, будет равен 50 км. Кроме того, на YouTube разместили видеозапись с дорожных тестов прототипа Mercedes-Benz C-Class.