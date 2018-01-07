Бюджетный кросс-хэтчбек Renault Kwid получил "новогоднюю" версию

Сегодня, 12:14

Французский бренд Renault отпразднует наступление Нового года выходом специальной версии высокого хэтчбека Kwid. Известно, что новинка получит название Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition.

Особый автомобиль будет отличаться радиаторной решёткой с хромированными акцентами, тормозными суппортами лаймового цвета, наклейками на кузове «под спорт», рейлингами на крыше и серебристыми накладками на наружные зеркала.

В моторном отсеке Kwid Live For More Reloaded 2018 Edition нашел место 0,8-литровый бензиновый агрегат с тремя цилиндрами, развивающий 53 лошадиные силы. Также модель может комплектоваться 1,0-литровым двигателем с отдачей в 55 «лошадок». В последнем случае покупателям предложат выбор между механической трансмиссией и 5-ступенчатым «роботом» Easy-R.

«Новогодняя» версия Renault Kwid будет предлагаться исключительно на индийском авторынке. Приобрести новинку местные жители смогут по цене от 266 700 рупий (около 240 000 рублей).