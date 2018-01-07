Рестайлинговый Renault Clio планируется представить в Париже

Сегодня, 12:36

На Парижском автосалоне осенью нынешнего года пройдёт премьера обновлённого супермини Renault Clio. По словам экспертов, автомобиль давно нуждается в рестайлинге.

Среди европейцев довольно популярны субкомпактные модели, например, Volkswagen Polo/Opel Corsa, Citroen C3 и Ford Fiesta. Именно они окажутся основными конкурентами для рестайлингового Renault Clio.

Согласно данным зарубежного портала AutoExpress, дебют новинки состоится в сентябре, а запуск продаж – в конце текущего года. Отмечается, что Renault Clio получит ряд новшеств, которые позволят усилить его позиции на рынке.

Иностранные журналисты также информируют, что автомобиль сконструируют на основе доработанного шасси CMF-B. Линейка силовых агрегатов будет включать в себя модифицированный турбированный мотор объёмом 0,9 литра и новый 1,3-литровый турбодвигатель с несколькими вариантами отдачи.

По мнению специалистов, автомобиль перестанут оснащать 1,5-литровым дизельным мотором dCi. Обновлённый Renault Clio может стать «мягким» гибридом, получившим 48-вольтовую установку ради экономии бензина и сокращения уровня выбросов углекислого газа.