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Опубликованы первые рендеры нового пикапа RAM 1500

Сегодня, 11:26

Независимые отечественные художники опубликовали тизерные изображения полноразмерного пикапа RAM 1500 свежей генерации. Официальная презентация новинки должна состояться уже в январе текущего года на автовыставке в Детройте.

Многие автолюбители помнят этот американский автомобиль под названием Dodge Ram, но в 2011 году RAM превратили в отдельную марку. На сегодняшний день под ней производятся пикапы 1500/2500/3500/4500/5500, который разнятся преимущественно габаритами.

Уже не первое десятилетие модель сохраняет расположение оптики вдоль нижней границы огромной решётки радиатора. Новое поколение RAM 1500 должно значительно поменяться в этом плане: передняя часть автомобиля станет более традиционной, а боковины – более строгими.

В нижней части дверей и на заднем борте появятся новые подштамповки. Задние фонари не поменяют форму, но их структура окажется другой. По словам представителей марки, пикап RAM 1500 в целом сохранит узнаваемый внешний вид.


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