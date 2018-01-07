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Обновленный Volkswagen Passat получил систему интеграции со смартфонами

Сегодня, 10:03

После обновления до 2018 модельного года седаны и универсалы Volkswagen Passat могут похвастаться рядом технических усовершенствований. В частности, авто для европейского рынка получат опцию подключения смартфонов App Connect Volkswagen и светодиодную оптику уже в «базе».

Система App Connect Volkswagen способна поддерживать Apple CarPlay, Android Auto и MirrorLink, а также осуществлять управление многими опциями автомобиля удалённо при помощи смартфона. В комплектациях SE Business, GT и Alltrack рестайлинговый Volkswagen Passat обзаведётся дневными ходовыми огнями с LED-матрицами, который также выполняют функции поворотных фар.

Уже в начальном варианте исполнения модели появился подогрев передних кресел. Кроме того, перечень оснащения Passat SE Business расширился за счёт трёхзонного климат-контроля с отдельным блоком управления для задних пассажиров.

По сравнению с предшественником самый доступный Volkswagen Passat 2018 модельного года подорожал на 620 евро (около 44 000 рублей). Теперь приобрести такой автомобиль европейцы смогут по цене от 28 650 евро (порядка 1 983 000 рублей).


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