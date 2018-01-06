Эксперты назвали ожидаемые новинки 2018 года

Вчера, 19:07

Журналисты одного из российский изданий рассказали, какие новинки ожидать российскому автолюбителю в 2018 году. В список попали как отечественные автопроизводители, так и те, у которых нет сборочных предприятий в России.

Прежде всего стоит отметить итальянский кроссовер Lamborghini Urus, который позиционируется как первый кроссовер марки. Большинство авто из российской квоты уже куплены, несмотря на цену, которая превышает 15 000 000 рублей. Поставки первых экземпляров будут осуществлены летом. Среди долгожданных новинок эксперты выделили и приподнятую версию знаменитого седана LADA Vesta LADA Vesta Cross. Новое оформление может получить и LADA Largus.

Пока нет достоверной информации о поставках в РФ баварского кроссовера BMW X7. Весной у дилеров должен появиться новый полноприводный полноразмерный 7-местный Volkswagen Teramont. General Motors выведет на отечественный рынок кроссовер Chevrolet Traverse, который будет достойным соперником Honda Pilot и Ford Explorer. Среди иных новинок, ожидаемых в РФ стоит назвать Volvo XC40, Jaguar E-Pace, Citroen C3 Aircross, Peugeot 5008, Mitsubishi Eclipse Cross, Audi Q2, Renault Duster и полноразмерный люксовый седан Cadillac CT6.