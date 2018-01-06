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Эксперты назвали модели-лидеры в российских городах-миллионниках

Вчера, 17:03

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали рынок новых легковых автомобилей за 11 месяцев 2017 года в российских городах, население которых превышает 1 млн человек. В итоге они смогли назвать модели-лидеры в каждом из этих городов.

Сообщается, что в каждом из 15 названных мегаполисов лидируют на авторынке KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta. В 9 городах-миллионниках лидирует KIA Rio. В Москве модель разошлась тиражом 11 500 экземпляпров. Также отмечены хорошие продажи в Казани (2019 ед), Нижнем Новгороде (1420 шт), Ростове-на-Дону (1173 ед), Екатеринбурге (1169 шт), Уфе (1109 ед), Волгограде (674 шт), Омске (413 ед) и Красноярске (395 шт).

За указанный период Hyundai Solaris выбился в лидеры В Петербурге (6129 ед), Челябинске (839 шт) и Новосибирске (714 ед). LADA Granta завоевала лидерский пьедестал в Перми, где ее продали в количестве 1496 единиц, в Самаре (1241 машина) и Воронеже (969 авто).


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