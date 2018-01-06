В Волгограде на Рождество пройдет марафон на внедорожниках

Вчера, 20:30

7 января 2018 года в Тракторозаводском районе Волгограда пройдет марафон на внедорожниках. Гонки организуют на площадке бывшего байк-фестиваля и пройдут они с 11:00 до 17:00.

Как сообщают местные СМИ, организаторы мероприятия предусмотрели специальные зоны, предназначенные для шашлыков, мангалы и запас дров. Кроме того, желающие могут воспользоваться чайниками для того, чтобы согреться горячими чаем или кофе. В программе марафона предусмотрены гоночные соревнования, а обладатели полноприводных авто смогут протестировать свои авто на специально организованном грунтовом скоростном треке для триала.

Дети и взрослые могут поучаствовать в состязаниях по стрельбе из пневматических винтовок. За первые места участникам предоставят награды. Вход на фестиваль платный, но цена участия невысокая и сумма взимается с авто. Вести мероприятие поручили известному ме6стному диск-жокею.