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В Великом Новгороде построили елку из 88 автомобилей

Сегодня, 15:06

В Великом Новгороде на площадке перед областным драмтеатром прошел необычный флэшмоб. 88 автолюбителей выстроили из своих транспортных средств огромную новогоднюю елку.

Масштабная акция состоялась в вечернее время 5 января 2018 года. Об этом сообщил один из местных порталов новостей, подчеркнув, что акцию организовали администраторы городского паблика «ЧП 53 Великий Новгород. Новости». Первоначально, участников планировалось задействовать в количестве 56 человек, но участников неожиданно оказалось больше. Весь флэшмоб продлился все несколько часов.

Как отмечают местные журналисты, ствол елки вместе с правой стороной выстроили быстро, что заняло около часа. Много возились со второй стороной, так как начали строить ее криво, но никто не обратил на это внимания, кроме нескольких девушек-участниц. Сам флэшмоб засняли с помощью дрона, и скоро видеоролик появится на просторах социальных сетей.


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